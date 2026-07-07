Meteo, in arrivo una nuova ondata di calore: ecco quando e dove

Le previsioni

ROMA – E’ in arrivo sull’Italia la terza ondata di caldo africano del 2026. Da mercoledì sono, infatti, attesi fino 39°C in Val Padana. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “Nei prossimi giorni – afferma – avremo 38°C diffusi in Pianura Padana con punte, mercoledì 8 luglio, di 39°C fra Emilia e Bassa Lombardia. Non solo, entro il weekend i nostri modelli prevedono 40°C a Oristano (Sardegna) e 39°C anche in Puglia e Toscana”.

Entro domenica, poi, a Roma la colonnina di mercurio segnerà 36°C all’ombra e il termometro non accennerà a scendere anche per tutta la prossima settimana. A Milano, dopo un picco di 38°C mercoledì, le temperature si assesteranno attorno ai 34-35°C, ma con lo spettro delle notti “Super Tropicali” (minime superiori ai 25 gradi) per tutta la prossima settimana.

Nel dettaglio: – Martedì 7. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole, isolati rovesci sulle zone interne. Al Sud: soleggiato, temporali sugli Appennini e possibili anche su coste campane e calabresi. – Mercoledì 8. Al Nord: sole e caldo intenso. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente e caldo. – Giovedì 9. Al Nord: sole e caldo intenso. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole prevalente e acquazzoni sui rilievi. Tendenza: sabato temporalesco al Nord.

Con l’arrivo della terza ondata di calore dell’anno aumentano i bollini arancioni del bollettino del ministero della Salute: domani sono 10 rispetto al solo uno di oggi, Firenze. E giovedì torna a comparire un unico bollino rosso (rischio caldo massimo per tutti), sempre Firenze, mentre i bollini arancioni (rischio solo per i più fragili) saranno solo tre: Perugia, Pescara e Torino. Partendo da oggi, 15 sulle 27 città prese in esame dal bollettino hanno il bollino giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore).

Gli altri 11 centri urbani sono in verde: nessun rischio caldo, quindi, a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Frosinone, Genova, Napoli, Palermo, Rieti, Trieste e Viterbo. Se oggi l’unico bollino arancione è Firenze, domani, oltre al capoluogo toscano, lo avranno Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Giovedì la maggior parte delle 27 città – 18 – sarà in giallo, e 5 in verde (Bari, Cagliari, Catania, Napoli e Palermo). Segno che questa terza ondata di calore non dovrebbe essere così intensa, almeno fino a giovedì.