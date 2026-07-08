 Meteo, ecco la terza ondata di calore dell'estate 2026
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Meteo, in atto la terza ondata di calore dell’estate 2026

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ROMA – E’ in atto la terza ondata di calore dell’estate 2026: sole e caldo investono tutto lo Stivale con temperature medie costantemente sui 35°C e picchi che sfondano la soglia dei 40°C. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it sottolineando che “i modelli meteorologici confermano l’inizio di una nuova, severa fiammata africana destinata a protrarsi ben oltre il 20 del mese”.

A Milano, i valori previsti si assesteranno sui 27°C di minima e 37°C di massima, a Roma i termometri segneranno 36°C. Temporali di calore possono formarsi localmente nell’entroterra e sui rilievi.

Nel dettaglio: – Mercoledì 8. Al Nord: sole e caldo intenso fino a 39°C. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente e caldo. – Giovedì 9. Al Nord: sole e caldo intenso. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole prevalente e isolati acquazzoni sui rilievi. – Venerdì 10. Al Nord: temporali sulle Alpi, occasionali in pianura. Al Centro: sole e caldo sempre, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole e caldo, qualche rovescio sui monti. Tendenza: sabato temporalesco al Nord, tra domenica e lunedì primo picco del caldo con 42°C in Sardegna.

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