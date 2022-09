Meteo in Sicilia, fresco e temporali in arrivo: ecco quando

L'autunno avanza. Tutte le preivisioni

Primi segnali di autunno in Sicilia, con le temperature che si abbassano e primi temporali di settembre. Come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, “dopo il passaggio della perturbazione arriva dell’aria più fresca e il caldo africano rientra nei luoghi di appartenenza. Ne consegue una fase stabile e soleggiata in avvio di settimana seppure con della nuvolosità tra Calabria e Sicilia e sui settori appenninici della Campania. Le temperature si presentano adesso sotto le medie del periodo”.

“Nei giorni a seguire l’alta pressione rimarrà ai margini tra Sicilia e Calabria e questo potrà determinare un aumento della instabilità sui versanti orientali con delle precipitazioni sotto forma di rovescio o temporale”. Le prime piogge sono previste da giovedì.