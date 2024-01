Meteo, l’inverno va in letargo: altri dieci giorni di sole e bel tempo

L'anticiclone africano mitiga il clima

ROMA – Ancora per dieci giorni l’anticiclone africano dovrebbe continuare a mitigare il clima di questo inverno. Si tratta di un fenomeno anomalo in questa stagione: le temperature misurano valori ben al di sopra della media del periodo, fino a raggiungere 13-15 gradi al Centro Sud, in Liguria e nei settori alpini.

Nebbia e nubi sulla Pianura Padana

Sulla Pianura Padana, invece, sono le nebbie e le nubi basse a essere le protagoniste. La loro presenza mantiene i valori termici molto bassi e di pochi gradi sopra lo zero. La situazione dovrebbe proseguire inalterata nei prossimi dieci giorni. Si prevede soltanto un aumento termico più deciso anche sulle zone pianeggianti del Nord a partire dal primo febbraio, quando le nebbie inizieranno a diradarsi sempre più permettendo così alle temperature diurne di crescere fino a superare, localmente, i 10 gradi.

A partire da giovedì 8 febbraio l’anticiclone africano potrebbe essere scalzato da correnti provenienti dal Nord Atlantico, con il ritorno di vento e pioggia.