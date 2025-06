Meteo, Italia nella morsa del caldo africano: temperature roventi

Le previsioni per la settimana appena iniziata

ROMA – L’Italia continua a sopportare l’ondata di calore causata dall’Anticiclone con temperature elevate in tutto il Paese. Per giorni, i valori massimi hanno costantemente superato i 34-36°C da Nord a Sud. Sabato 28 giugno, lo zero termico è stato registrato a un’altitudine eccezionalmente elevata, circa 5.100 metri. Tuttavia, questa alta pressione africana mostra segnali di indebolimento e un potenziale cambiamento imminente. Già nella giornata di oggi stanno infatti per arrivare forti temporali al Nord. E’ la previsione di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Sono tante le zone d’Italia che stanno sperimentando valori anche 7-8°C oltre la media stagionale e continueranno a farlo anche nei prossimi giorni. Nemmeno durante le ore notturne si trova refrigerio, il termometro fatica a scendere sotto i 25°C su tutte le principali città e non solo. Nella giornata di Lunedì 30 giugno il tempo risulterà stabile e soleggiato ovunque ma dal pomeriggio nasceranno i primi temporali sulle Alpi con i nuclei che gradualmente si metteranno in moto verso alcuni tratti delle alte pianure.

La nuvolosità invece potrebbe coprire gran parte dei cieli del Nord, rendendo la serata particolarmente pesante, quasi soffocante. Sarà il primo segnale di un cambiamento. Sebbene la settimana si prospetti decisamente calda, afferma Sanò, “sarà piuttosto turbolenta al Nord. Ci aspettiamo infatti molta instabilità pomeridiana sui rilievi settentrionali ma non solo, i temporali, con grandine annessa, potrebbero raggiungere anche le aree pianeggianti. Nessun cambiamento invece per il Centro-Sud che continuerà a restare nella morsa del caldo rovente”.

Ma c’è una novità, annuncia l’esperto: “In base agli ultimi aggiornamenti modellistici, prende sempre più forma un peggioramento vero e proprio delle condizioni meteo nel fine settimana. Una perturbazione atlantica potrebbe entrare in area mediterranea e sconfiggere definitivamente l’Anticiclone. Ovviamente si tratterebbe di un break temporalesco e nulla di più, ma basterebbe almeno per dare qualche giorno di respiro”.

NEL DETTAGLIO Lunedì 30: Al Nord: temporali sulle Alpi, in nottata sul Triveneto. Al Centro: sole e caldo estremo. Al Sud: sole e caldo. Martedì 1: Al Nord: temporali sparsi, anche in pianura, caldo intenso. Al Centro: sole e caldo estremo. Al Sud: sole e caldo. Mercoledì 2: Al Nord: sole e caldo, temporali sui monti. Al Centro: sole e caldo estremo, acquazzoni sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo. TENDENZA: break temporalesco e calo termico nel weekend 5-6 luglio