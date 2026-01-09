Meteo, Italia stretta tra il Libeccio e il Maestrale

Piogge intense e neve a bassa quota

ROMA – Il panorama meteorologico sull’Italia sta subendo un rapido deterioramento a causa di una pressione atmosferica indebolita che sta aprendo la strada a correnti instabili e perturbate.

Per la giornata di oggi, i venti di Libeccio e Ponente torneranno a soffiare con intensità, colpendo in particolare i versanti esposti e portando un peggioramento progressivo su Toscana, Umbria, Lazio e Campania, fino a raggiungere la Calabria tirrenica.

Entro la serata sono attese piogge diffuse e nevicate che scenderanno a quote via via più basse, mentre sul resto della Penisola prevarrà un cielo molto nuvoloso.

La situazione è destinata a farsi ancora più complessa nella giornata di domani, quando i venti ruoteranno disponendosi dai quadranti nord-occidentali. Forti raffiche di Maestrale spazzeranno il Paese, rendendo i mari molto mossi e causando mareggiate lungo le coste.

Il tempo resterà spiccatamente instabile lungo la fascia tirrenica con precipitazioni che al Sud, specialmente in Calabria, assumeranno carattere battente.

Grande protagonista sarà la neve, che farà la sua comparsa fino a quote di collina al Centro (attorno ai 500 metri su Lazio e Sardegna) e poco sotto i 1000 metri al Sud. Altrove si alterneranno nubi irregolari, con residue piogge previste sulle Isole Maggiori e nelle Marche.