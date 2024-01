Meteo, neve e temporali in arrivo: le previsioni dal Nord al Sud

Cosa dicono gli esperti

Le previsioni per domani

Clima freddo e venti di Grecale su molte regioni. Un ciclone attivo sul Golfo del Leone condiziona il tempo al Centro-Sud. Giornata con poco sole (più presente sul Triveneto), clima freddo e precipitazioni in arrivo sulla Sardegna e sulla Sicilia, poi anche sulla Calabria. Sono attese piogge forti su Sicilia e Calabria ioniche. Neve sugli Appennini sopra i 1000 metri. Nelle ore notturne e fino alle 8 di giovedì pioverà diffusamente in Sardegna, fortemente su Sicilia e Calabria ioniche, modestamente sul resto del Sud.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì 10 gennaio

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto su Piemonte e Liguria e irregolarmente nuvoloso o a tratti sereno altrove. Freddo. Centro: In questa giornata non ci saranno grosse precipitazioni, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto. Clima freddo. Sud: In questa giornata ci saranno precipitazioni solo tra Sicilia e Calabria, altrove avremo un cielo spesso molto nuvoloso o a tratti coperto

Giovedì 11 gennaio

Nord: Ulteriore aumento della pressione pertanto la giornata trascorrerà con un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature fredde. Centro: Tempo a tratti instabile, in questa giornata ci saranno precipitazioni su basse Marche, Abruzzo e Molise, nevose in collina. Sole altrove. Sud: In questa giornata avremo precipitazioni diffuse su gran parte delle regioni, nevose sopra i 1000 1200 metri. Più sole su ovest Sicilia.

Venerdì 12 gennaio

Nord: Venerdì, generali condizioni di tempo più stabile grazie al rinforzo della pressione. Foschie o nebbie in pianura. Temperature stabili. Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo più nuvoloso sulle regioni adriatiche e più sereno altrove. Sud: In questa giornata, a parte qualche pioggia su Sicilia e reggino, al mattino, per il resto avremo un cielo poco o irregolarmente nuvoloso.