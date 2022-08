Meteo, nuvole e temporali sparsi

Al Sud e sulla Sicilia.

1' DI LETTURA

PALERMO – Al Sud e sulla Sicilia cielo poco nuvoloso o velato, con aumento delle nubi cumuliformi, seguite da rovesci o temporali sparsi, in successiva attenuazione serale. Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione; massime in diminuzione. Venti moderati orientali con rinforzi in occasione dei temporali, deboli variabili altrove. Mari da poco mossi a mossi.