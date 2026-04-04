Meteo, Pasqua e Pasquetta con sole e massime fino a 26°C

Finalmente la Primavera sull'Italia

ROMA – Le buone notizie in arrivo sul fronte del meteo per le festività di Pasqua e Pasquetta portano con sé una grande preoccupazione. Se da un lato ci prepariamo a godere di un cielo finalmente azzurro, con un “ribaltone” che ci proietterà dalla neve al sole pieno, dall’altro scatta un’allerta per i territori di Abruzzo e Molise.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, avverte che il problema principale sarà legato all’imminente ed eccezionale sbalzo termico: “le temperature in quota schizzeranno fino a 15°C, causando una repentina perdita di coesione del manto nevoso da poco accumulato. Non assisteremo alla classica e benefica fusione graduale, ma a un rilascio d’acqua massiccio e improvviso”.

La neve si trasformerà in una massa pesante e instabile, facendo aumentare a dismisura il rischio di pericolose valanghe di fondo. Allo stesso tempo, l’enorme volume d’acqua di fusione della neve metterà sotto fortissima pressione i bacini fluviali: i corsi d’acqua potrebbero gonfiarsi in poche ore e i versanti, già saturi per le precipitazioni dei giorni scorsi, cedere in frane o colate improvvise. “Stiamo entrando in una fase di acuto stress idrogeologico che ci impone di mantenere altissima l’attenzione, nonostante le piogge siano ormai cessate”, rileva.

Nel dettaglio

Sabato 4. Qualche isolato piovasco tra bassa Calabria e Sicilia centro-orientale; nel resto d’Italia le temperature inizieranno a volare ben oltre i 20°C.

Domenica 5. L’Italia intera sarà abbracciata da condizioni stabili e soleggiate, i venti soffieranno deboli e le temperature massime toccheranno diffusamente i 25-26°C.

Lunedì 6. Il picnic del Lunedì dell’Angelo sarà blindato e garantito con sole prevalente. Dopo Pasquetta il clima diventerà via via più caldo con picchi simil-estivi di 27-28°C tra martedì e giovedì. Passeremo in pochissimi giorni dall’essere 5°C sotto la media a 5°C sopra la media.