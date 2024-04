Meteo, previsioni dal Nord al Sud: attenzione ai peggioramenti

Le parole degli esperti de IlMeteo.it

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani.

Meteo, le previsioni di domani

Giornata invernale al Nord. Un vortice condiziona il tempo al Nord. La giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo al Settentrione con piogge diffuse, via via più forti e battenti al Nordest. Nevicherà copiosamente sulle Alpi fino a quote collinari. Tempo che peggiorerà parzialmente anche su Toscana, alta Umbria e Marche settentrionali. Più stabile e soleggiato altrove.

Oggi, cosa accadrà

Un vortice raggiunge il Mar Ligure, il tempo peggiora su tante regioni. Dal pomeriggio condizioni di maltempo al Nord con piogge, freddo e neve in collina. Cielo coperto in Toscana. Nel contempo un ciclone sul Mar Ionio porterà un po’ di piogge al Sud, mentre al mattino ultimi rovesci interesseranno Abruzzo e Molise. Clima mite di giorno, venti settentrionali.