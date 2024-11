Meteo, le previsioni: inverno sull’Italia, ma al Sud…

Il clima sarà tipicamente invernale con valori termici bassi anche di giorno

non solo neve e pioggia

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. Inverno sull’Italia. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non troverà alcun ostacolo per poter splendere in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno e terso.

Il clima sarà tipicamente invernale con valori termici bassi anche di giorno. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, in serata da quelli meridionali. Nelle ore notturne e fino alle 8 di domenica l’atmosfera sarà stabile. Il cielo si vedrà sereno e terso. Farà molto freddo.

Meteo, sabato 23 novembre

Nord: Giornata che trascorrerà con un tempo soleggiato e un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Gelate notturne anche in pianura. Centro: Il tempo risulterà ampiamente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere terso e limpido dappertutto. Attese gelate notturne in pianura.

Sud: In questa giornata il sole riuscirà a splendere indisturbato in un cielo prevalentemente sereno. Venti freddi da nord, calo termico.

Domenica 24 novembre

Nord: A causa dei venti meridionali il cielo si potrà vedere molto nuvoloso o anche coperto, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Centro: Giornata con venti meridionali e cielo molto più nuvoloso o coperto in Toscana e poi sulle coste laziali, sarà soleggiato altrove.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno su tutte le regioni.

Lunedì 25 novembre

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di cielo coperto o molto nuvoloso, più soleggiato soltanto sui settori alpini e in Liguria Centro: Cielo coperto sulle regioni tirreniche, attesi piovaschi sul basso Lazio; sul resto dei settori invece avremo un maggiore soleggiamento.

Sud: In questa giornata il cielo risulterà coperto sulla Campania; altrove avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Venti meridionali.

Meteo, gli aggiornamenti