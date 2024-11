Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: dal peggioramento al sole

Cosa dicono gli esperti

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Impulso di aria fredda dai Balcani.

La giornata trascorrerà con un tempo in peggioramento dalle regioni adriatiche (a iniziare dalla Romagna) verso il Sud, qui in forma piuttosto irregolare. Sono attese precipitazioni sparse, nevose sotto i 1000 metri su Romagna, Marche e Abruzzo, a 1400 metri in Molise a quote più alte al Sud. Sul resto d’Italia il sole sarà prevalente. Temperature in calo.

Giovedì 14 novembre

Nord: Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo isolate nebbie sulle zone pianeggianti. Freddo al mattino. Centro: Peggiora sulle regioni adriatiche con rovesci sparsi e spruzzate di neve a bassa quota. Cielo in prevalenza sereno sul resto delle regioni Sud: Giornata via via spiccatamente instabile con precipitazioni a carattere irregolare, nevose sopra i 1400 metri. Più sole in Sicilia.

Venerdì 15 novembre

Nord: Giornata caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, salvo nebbie fitte in pianura. Centro: La giornata odierna trascorrerà all’insegna di un tempo ampiamente stabile su tutte le regioni, venti freddi da nord, freddo al mattino. Sud: Giornata con tante nuvole e occasionali piogge in Puglia e tra Sicilia e Calabria. Temperature in diminuzione in entrambi i valori.

Sabato 16 novembre

Nord: Giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento sui settori alpini e prealpini, molte nubi o locali nebbie interesseranno la pianura. Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo, a parte una maggior nuvolosità sulle Adriatiche, per il resto avremo un cielo poco nuvoloso Sud: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo e da un cielo poco nuvoloso. Non si potranno escludere dei piovaschi sul messinese.