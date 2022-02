Meteo, in Sicilia rimonta l’anticiclone: torna il bel tempo in tutta l’Isola

Si allontanano piogge e nevicate

Tornano le belle giornate di sole in Sicilia. “Tra il 2 e il 3 febbraio tempo in rapido e deciso miglioramento su Campania, Calabria e Sicilia per effetto di una nuova rimonta dell’anticiclone”, spiega l’esperto di 3bmeteo -. Le piogge, i temporali e le nevicate di inizio settimana lasceranno spazio ad ampi spazi soleggiati, un sensibile rialzo delle temperature e una progressiva attenuazione della ventilazione settentrionale e del moto ondoso dei mari”

Il weekend

“Un modesto cambiamento del quadro meteorologico – prosegue – è atteso tra venerdì 4 e sabato 5 febbraio, quando correnti più umide dai quadranti occidentali, associate ad un cavo d’onda in transito tra l’Europa centrale e i Balcani, determineranno un progressivo incremento della nuvolosità a partire dal versante tirrenico peninsulare, pur senza apportare precipitazioni degne di nota”. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA