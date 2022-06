Meteo, in Sicilia torna l’anticiclone: temperature fino a 40 gradi

Ecco quando si raggiungerà il picco

Torna il forte caldo in Sicilia. Secondo gli esperti di 3Bmeteo si toccheranno nuovamente temperature record tra pochi giorni. “Residue infiltrazioni di aria fresca in quota determinano condizioni di instabilità tra Sicilia e Calabria – spiegano – ma la pressione in aumento determina condizioni più stabili e soleggiate da inizio settimana”.

Quando arriva l’afa

“L’anticiclone africano porterà aria via via più calda ed un nuovo aumento delle temperature. Nel dettaglio, in Sicilia, sono previste massime sopra i 40 gradi da giovedì”.