Meteo in Sicilia: Il cielo è azzurro sopra tutta la regione

Temperature massime fino a 21 gradi

PALERMO – Il meteo in Sicilia oggi, lunedì 11 dicembre, offre un clima mite e sereno in gran parte della regione. La pressione atmosferica in aumento segnala un periodo di bel tempo su tutto il territorio, con cieli prevalentemente sereni. Le temperature massime raggiungeranno punte fino a 21 gradi, con le minime rimanenti stabili. Il contesto è caratterizzato da un regime anticiclonico che favorisce condizioni di tempo stabile e soleggiato, nonostante il cielo possa presentarsi molto nuvoloso in alcune aree​​.

Meteo in Sicilia: focus su Palermo

Per quanto riguarda Palermo, la giornata si presenta con cielo sereno o poco nuvoloso. La temperatura durante la notte si attesta intorno ai 15 gradi, mentre al mattino si abbassa a 13 gradi. Il pomeriggio vedrà un aumento delle temperature fino a 20 gradi, seguito da una leggera diminuzione serale a 16 gradi. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da nord-ovest con velocità di 11 a 23 chilometri orari. L’umidità varierà ampiamente, raggiungendo il 80% al mattino e calando al 47% nel pomeriggio​​.

Temperature nelle altre province, mari e venti

Nelle altre province siciliane, le temperature variano: Agrigento si assesta intorno ai 18 gradi, Caltanissetta e Ragusa a 15 gradi, Catania e Siracusa a 21 gradi, Enna a 12 gradi, Messina a 17 gradi, e Trapani a 19 gradi. Queste temperature sono in linea con il trend generale di aumento delle temperature in tutta la regione​​.

I mari siciliani oggi si mostrano molto mossi, con una graduale attenuazione prevista nel corso della giornata. I venti saranno inizialmente moderati, in particolare il maestrale sul canale di Sicilia, ma tenderanno ad attenuarsi progressivamente. La ventilazione sarà più debole nelle altre aree della regione​​.



AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU LIVESICILIA: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE