Le previsioni del tempo in Sicila e non solo

ROMA- Avvio di settimana positivo per gran parte del Paese. Il Centro-Nord godrà di ampie schiarite e di un clima gradevole, mentre le regioni meridionali dovranno smaltire un’instabilità residua legata ai vecchi impulsi perturbati, con qualche isolato piovasco ancora possibile soprattutto tra Calabria e Sicilia.

La corrente di aria fredda

E’ quanto afferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it che annuncia però la discesa di una massiccia corrente di aria fredda tra la sera di mercoledì 25 e la giornata di giovedì 26 marzo. ” Le aree più colpite – dichiara – saranno i settori del Nord-Est e tutto il versante adriatico”.

“Su queste zone il calo termico sarà netto, accentuato da forti venti settentrionali che soffieranno con intensità su tutto il territorio nazionale, portando le temperature ben al di sotto delle medie tipiche di questo periodo”. Sono attese nevicate a quote molto basse, con i fiocchi che potrebbero spingersi fin verso la bassa collina o localmente lambire le pianure del Nord-Est.

Le previsioni del tempo

Nel dettaglio: – Lunedì 23. Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: instabilità pomeridiana su Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, meglio in Toscana. Al Sud: tempo instabile con piogge e rovesci sparsi, specie al pomeriggio. – Martedì 24.

Al Nord: stabile e poco nuvoloso. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: variabile con rovesci sui monti, specie in Sicilia e Calabria. – Mercoledì 25. Al Nord: fronte artico in arrivo dal pomeriggio/sera con piogge su Liguria e Nord-Est, neve sulle Alpi. Al Centro: poco nuvoloso, instabile solo sull’alta Toscana. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. Tendenza: giovedì 26, irruzione di venti forti, piogge battenti e nevicate in collina.