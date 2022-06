Meteo in Sicilia, picchi di 40 gradi: ecco quando il caldo andrà via

Le zone da temperature record

Al Sud e sulla Sicilia cielo poco nuvoloso o velato. Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione sulla Sicilia centromeridionale, in aumento altrove, più marcato sulle regioni tirreniche; massime in aumento. Venti deboli variabili, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali. Mari poco mossi o quasi calmi, da poco mosso a mosso lo Jonio.

Caldo record nelle zone interne

Il caldo, quindi, non lascia l’Isola. L’anticiclone africano domina e come spiegano gli esperti di 3Bmeteo: “Si è aperta una lunga fase stabile, soleggiata e all’insegna di un marcato rialzo delle temperature sulle regioni meridionali. Per novità degne di nota occorrerà attendere il 7-8 giugno. Intanto, nelle aree più interne della Sicilia sono previsti picchi di 38 o 40 gradi, ovvero tra Nisseno orientale, Ennese, Piana di Catania e alto Siracusano”.