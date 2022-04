Meteo, in Sicilia Primo maggio con la pioggia: le previsioni

"Sull'Isola pioverà a dirotto"

Giornate di bel tempo e temperature in rialzo in Sicilia, ma non per molto. Fino a venerdì 29 aprile, infatti, il tempo sarà stabile su tutte le regioni, il sole splenderà , ma poco prima del fine settimana arriveranno i primi segnali di un nuovo cambio di circolazione. Le previsioni de ilmeteo.it non promettono bene sull’Isola, con un peggioramento proprio nel weekend che porterà al nuovo mese.

Dove arrierà il maltempo

“Tra sabato 30 aprile e domenica 1° Maggio – spiegano gli esperti – l’Italia sarà influenzata da due diverse situazioni. Al Nord giungerà aria più fresca e instabile dalla Scandinavia che farà peggiorare il tempo sui settori alpini, prealpini e alte pianure con piogge. Al Sud sarà un vortice nordafricano – in queste ore ancora in pieno oceano Atlantico, ma che si muoverà velocemente verso l’Algeria – a far peggiorare il tempo in Sicilia e in Calabria dove proprio domenica 1° Maggio pioverà a dirotto. Soltanto in centro Italia il tempo imarrà stabile e tipicamente primaverile”.