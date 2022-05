Meteo Sicilia, vortice mediterraneo: previsioni aggiornate

Temporali, forte vento da Catania a Palermo e non solo. Cosa dicono gli esperti

ROMA- iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Circolazione instabile. Mattinata di maltempo su Sicilia e Calabria e Sardegna, piogge in Campania, cielo coperto al Nord con piogge, andrà meglio al Centro. Nel pomeriggio ancora tempo molto instabile su gran parte delle regioni, ma meno su Toscana centro-settentrionale, Umbria e regioni adriatiche centro-meridionali. Venti deboli con locali rinforzi dai quadranti settentrionali. LEGGI ANCHE – ALLERTA GIALLA IN SICILIA

Vortice mediterraneo in transito. Giornata con cielo molto nuvoloso o anche coperto e precipitazioni possibili su gran parte delle regioni. Gli spazi soleggiati saranno pochi. Le precipitazioni, anche temporalesche, saranno più forti su Sardegna, Sicilia, Alpi e in genere al Sud. Venti a prevalente direzione settentrionale, temperature grossomodo stazionarie, mari a tratti molto mossi.