Meteo, sole e caldo afoso nel giorno del solstizio d’estate

Temperature fino a 38-39 gradi

ROMA – Il giorno del solstizio d’estate sarà caratterizzato da condizioni di tempo stabile e da temperature elevate su gran parte dell’Italia. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, la giornata sarà contrassegnata da cielo sereno o poco nuvoloso e da un clima molto caldo e afoso.

Caldo intenso su gran parte del Paese

Le temperature massime potranno raggiungere i 38-39 gradi in diverse aree del Centro-Nord. Le condizioni di bel tempo interesseranno gran parte della Penisola per l’intera giornata.

Possibili temporali nel pomeriggio

Dal primo pomeriggio sono previsti temporali di calore sui settori alpini e prealpini, con fenomeni localmente estesi anche alle alte pianure. Rovesci saranno possibili anche sui rilievi del Centro e nelle aree limitrofe.