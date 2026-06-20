 Meteo, sole e caldo afoso nel giorno del solstizio d'estate
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Meteo, sole e caldo afoso nel giorno del solstizio d’estate

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Temperature fino a 38-39 gradi
LE PREVISIONI
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1 min di lettura

ROMA – Il giorno del solstizio d’estate sarà caratterizzato da condizioni di tempo stabile e da temperature elevate su gran parte dell’Italia. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, la giornata sarà contrassegnata da cielo sereno o poco nuvoloso e da un clima molto caldo e afoso.

Caldo intenso su gran parte del Paese

Le temperature massime potranno raggiungere i 38-39 gradi in diverse aree del Centro-Nord. Le condizioni di bel tempo interesseranno gran parte della Penisola per l’intera giornata.

Possibili temporali nel pomeriggio

Dal primo pomeriggio sono previsti temporali di calore sui settori alpini e prealpini, con fenomeni localmente estesi anche alle alte pianure. Rovesci saranno possibili anche sui rilievi del Centro e nelle aree limitrofe.

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