Meteo, sole e caldo al Sud: cinque giorni di temporali al Nord

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Sole e caldo al sud, 5 giorni di temporali al nord. Sono queste in estrema sintesi le previsioni secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Il ciclone extratropicale, in approfondimento davanti al Galles e diretto verso la Normandia, oscillerà, infatti, su questa posizione atlantica per 3-4 giorni, senza spostarsi significativamente.

Questo comporterà maltempo a più riprese al nord, mentre sul resto del Paese, specialmente al meridione, sembrerà estate. Nelle prossime ore sono previsti nubifragi tra Valle d’Aosta, Piemonte e zone alpine e prealpine, mentre piogge sparse interesseranno il resto del settentrione.

Al centro troveremo qualche nuvola in più in Toscana e dal pomeriggio anche sul versante adriatico che potrebbe risentire dei temporali sugli Appennini. Al sud invece i protagonisti saranno il caldo e il sole con i primi 35°C in Sicilia. Domani, 15 maggio, al nord ancora nubifragi con accumuli fino a 90 mm tra Alta Lombardia e Piemonte (oltre 50 mm anche a Milano).

Al sud il termometro supererà i 35°C mentre si attesterà attorno ai 30°C al centro e nella Capitale. Nei prossimi giorni al sud sono attesi picchi di 37-39°C in Sicilia mentre al nord, sommando tutte le piogge di Milano delle cinque giornate di maltempo previste, avremo circa 120 mm di pioggia, più di quanta ne cade normalmente (intorno ai 100 mm) in tutto il mese di maggio. “Un’Italia divisa in due – afferma Tedici – o forse anche in 3, con le regioni centrali più simili a quelle meridionali anche se con massime non oltre il 30-31°C”.

Nel dettaglio: – Martedì 14. Al nord: tempo diffusamente instabile con rovesci. Al centro: instabile sugli Appennini con temporali verso le adriatiche. Al sud: cielo nuvoloso ma più caldo. – Mercoledì 15. Al nord: forti temporali sparsi con grandine. Al centro: temporali su Toscana, alta Umbria e Marche. Al sud: sole a tratti velato e caldo estivo. – Giovedì 16. Al nord: temporali forti e sparsi con grandine. Al centro: sole a tratti velato e caldo estivo. Al sud: sole a tratti velato e caldo estivo. Tendenza: almeno fino a domenica ciclone atlantico in azione sull’Italia settentrionale; caldo estivo altrove.