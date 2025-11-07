Meteo, tempo in peggioramento: pioggia su mezza Italia

Le previsioni per il fine settimana

ROMA – Drastico peggioramento del meteo con piogge su mezza Italia fino a tutto il weekend. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. “L’ingresso irruento di correnti molto umide ed instabili di origine atlantica sul Mediterraneo – afferma – favoriranno la formazione di una serie di perturbazioni. La prima colpirà l’Italia già da oggi. Sono, infatti, previste piogge battenti al Centro, specie versante tirrenico, al Sud e sulle due Isole Maggiori”.

Nel fine settimana non andrà meglio: una seconda perturbazione si avvicinerà da ovest scatenando precipitazioni particolarmente intense. Domani le prime regioni a fare i conti con il ritorno della pioggia saranno la Sardegna e la Sicilia occidentale, dove il cielo si coprirà rapidamente con rovesci e temporali localmente forti. Con il passare delle ore, il maltempo si sposterà gradualmente verso il Mar Tirreno. Tra la notte e le prime ore di domenica le regioni maggiormente interessate da questa nuova fase perturbata saranno Sicilia, Sardegna, Calabria, ma anche Abruzzo, Molise, Puglia e Campania dove localmente potrebbe cadere fino ad oltre 100 litri di pioggia per metro quadrato, ovvero l’equivalente cioè delle precipitazioni attese in 1 mese.

Al nord, invece, il tempo risulterà decisamente più stabile e soleggiato con temperature però in leggero calo specie durante la notte e al primo mattino con valori fin sotto i 5°C anche in pianura.

Nel dettaglio: – Venerdì 7. Al Nord: cielo sereno. Al Centro: piogge sulle coste tirreniche e in Sardegna. Al Sud: piogge dalla Sicilia verso Calabria e le altre regioni, forti sul Salento in serata. – Sabato 8. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: instabile in Sardegna e poi sul Lazio costiero. Al Sud: piovaschi in Calabria e Campania, ma peggiorerà in serata. – Domenica 9. Al Nord: sereno, locali nebbie su basse pianure. Al Centro: piogge su molte regioni; più sole in Toscana. Al Sud: maltempo con piogge. Tendenza: lunedì instabile al Sud.