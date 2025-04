Meteo, ancora temporali e grandinate: le previsioni dei prossimi giorni

Cosa dicono gli esperti

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Sull’Italia continua ad affluire aria artica, soffiano ancora venti freddi dai quadranti settentrionali.

Tempo a tratti instabile su Sicilia, Sardegna e localmente in Calabria con occasionali temporali e rischio di locali grandinate. In prevalenza soleggiato altrove, salvo una maggiore nuvolosita’ al Nordovest. Gelate mattutine al Nordest. Mari localmente molto mossi.

Le temperature registrate

Localita’ TH14 Tmin Agrigento 18 9 Alessandria 19 6 Ancona 11 4 Aosta 21 7 Arezzo 12 -0 Ascoli Piceno 10 3 Asti 20 8 Avellino 12 1 Bari 11 5 Belluno 10 3 Benevento 15 3 Bergamo 14 3 Bologna 13 2 Bolzano 19 4 Brescia 14 6 Brindisi 16 8 Cagliari 19 12 Caltanissetta 16 6 Campobasso 6 -0 Caserta 18 1 Catania 20 12 Catanzaro 18 6 Cesena 11 1 Como 15 5 Cosenza 17 3 Cremona 15 7 Crotone 20 7 Cuneo 21 7 Enna 15 4 Ferrara 13 2 Firenze 18 3 Foggia 11 1 Frosinone 20 1 Genova 16 11.

Gorizia 14 3 Grosseto 20 1 Imperia 15 12 Isernia 14 0 L’Aquila 14 -2 La Spezia 16 10 Latina 20 6 Lecce 18 5 Lecco 17 7 Livorno 19 3 Lucca 19 3 Mantova 14 3 Massa 16 10 Matera 11 0 Messina 19 13 Milano 15 5 Modena 13 1 Monza 15 5 Napoli 18 4 Novara 18 7 Nuoro 19 5 Olbia 21 8 Oristano 19 10 Padova 13 3 Palermo 17 14 Parma 14 4 Pavia 16 5 Perugia 12 -0 Pesaro 12 3 Pescara 10 5 Piacenza 15 6.

Pisa 18 4 Pistoia 20 3 Pordenone 14 4 Potenza 10 -2 Prato 18 3 Ragusa 18 7 Ravenna 12 3 Reggio Calabria 19 13 Reggio Emilia 14 3 Rimini 11 4 Roma 21 2 Salerno 16 6 Sassari 17 9 Savona 16 11 Siena 15 -1 Siracusa 21 10 Taranto 17 3 Terni 18 2 Torino 21 8 Trapani 16 12 Trento 17 7 Treviso 13 3 Trieste 13 3 Udine 16 4 Varese 17 6 Venezia 12 5 Vercelli 19 7 Verona 14 4 Vicenza 13 3 Viterbo 18 -1.

Lunedì 7 aprile

Nord: La giornata trascorrera’ con il bel tempo e un cielo più nuvoloso soltanto sui settori alpini, prealpini e in Piemonte. Clima fresco. Centro: Giornata in prevalenza soleggiata con cielo sereno, salvo piu’ nubi su Abruzzo e Molise. Temperature massime non piu’ alte di 16 17 gradi. Sud: Giornata che sara’ instabile su Sardegna e Sicilia con temporali e grandinate. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima fresco.

Martedì 8 aprile

Nord: La giornata trascorrera’ con generali condizioni di bel tempo e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Centro: La giornata trascorrera’ con un cielo spesso molto nuvoloso soltanto su Lazio, Abruzzo e Molise, sara’ sereno altrove. Calo termico. Sud: La giornata sara’ caratterizzata da un cielo a tratti molto nuvoloso, ma senza precipitazioni previste. Temperature perlopiu’ stazionarie.

Mercoledì 9 aprile

Nord: La giornata trascorrera’ con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si potra’ vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Centro: Giornata prevalentemente asciutta con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in deciso aumento. Sud: Giornata con un tempo asciutto, ma il cielo si potra’ vedere a tratti molto nuvoloso, soprattutto sui rilievi. Temperature sotto la media.