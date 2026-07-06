Le previsioni

ROMA – Anche questa settimana sarà caratterizzata da sole e caldo con punte di 35-36°C nelle pianure. E’ quanto afferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, annunciando una decisa e vigorosa rimonta dell’anticiclone di origine subtropicale sul bacino del Mediterraneo.

“L’alta pressione – sottolinea – tornerà a impossessarsi stabilmente del territorio italiano, determinando un nuovo e netto incremento dei valori termici. Il rialzo si farà sentire in modo particolare nella seconda metà della settimana, quando la calura tornerà a farsi opprimente su gran parte del Paese, aprendo una fase di stabilità quasi assoluta”.

Le temperature massime toccheranno e supereranno i 35°C sulle pianure del Centro-Nord. Al Sud il clima si manterrà un po’ più gradevole e ventilato grazie a una diversa disposizione delle correnti. Locali piogge sparse pomeridiane, alimentate dal forte riscaldamento diurno, interesseranno esclusivamente i rilievi. In particolare qualche isolato focolaio temporalesco potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, mentre al settentrione i fenomeni rimarranno confinati alle aree alpine di confine e alle Dolomiti più alte del Nord-Est. Si tratterà di brevi e temporanei break, che solo localmente riusciranno a spingersi verso le zone pianeggianti. Non solo: l’accumulo di umidità nei bassi strati trasformerà progressivamente il caldo in afa, specialmente durante le ore serali e notturne nelle grandi città.

Nel dettaglio: – Lunedì 6. Al Nord: temporali sui monti del Triveneto e pianure vicine, isolati sulle coste. Al Centro: sole, acquazzoni sulle zone interne. Al Sud: soleggiato, locali temporali in Basilicata. – Martedì 7. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole, isolati rovesci su zone interne. Al Sud: in gran parte soleggiato. – Mercoledì 8. Al Nord: sole e caldo intenso. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente e caldo. Tendenza: stabilità atmosferica e temperature in aumento.