 Meteo, torna il gran caldo: previste punte di 35 gradi
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Meteo, torna il gran caldo con punte di 35 gradi

Quando arriva il caldo in Sicilia
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Le previsioni
CHE TEMPO FA
di
1 min di lettura

ROMA – Anche questa settimana sarà caratterizzata da sole e caldo con punte di 35-36°C nelle pianure. E’ quanto afferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, annunciando una decisa e vigorosa rimonta dell’anticiclone di origine subtropicale sul bacino del Mediterraneo.

“L’alta pressione – sottolinea – tornerà a impossessarsi stabilmente del territorio italiano, determinando un nuovo e netto incremento dei valori termici. Il rialzo si farà sentire in modo particolare nella seconda metà della settimana, quando la calura tornerà a farsi opprimente su gran parte del Paese, aprendo una fase di stabilità quasi assoluta”.

Le temperature massime toccheranno e supereranno i 35°C sulle pianure del Centro-Nord. Al Sud il clima si manterrà un po’ più gradevole e ventilato grazie a una diversa disposizione delle correnti. Locali piogge sparse pomeridiane, alimentate dal forte riscaldamento diurno, interesseranno esclusivamente i rilievi. In particolare qualche isolato focolaio temporalesco potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, mentre al settentrione i fenomeni rimarranno confinati alle aree alpine di confine e alle Dolomiti più alte del Nord-Est. Si tratterà di brevi e temporanei break, che solo localmente riusciranno a spingersi verso le zone pianeggianti. Non solo: l’accumulo di umidità nei bassi strati trasformerà progressivamente il caldo in afa, specialmente durante le ore serali e notturne nelle grandi città.

Nel dettaglio: – Lunedì 6. Al Nord: temporali sui monti del Triveneto e pianure vicine, isolati sulle coste. Al Centro: sole, acquazzoni sulle zone interne. Al Sud: soleggiato, locali temporali in Basilicata. – Martedì 7. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole, isolati rovesci su zone interne. Al Sud: in gran parte soleggiato. – Mercoledì 8. Al Nord: sole e caldo intenso. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente e caldo. Tendenza: stabilità atmosferica e temperature in aumento. 

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI