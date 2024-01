Meteo, torna l’inverno: calo delle temperature, vento e neve

È in arrivo una fase di maltempo dopo giorni quasi primaverili

ROMA – Torna l’inverno in Italia. È in arrivo una fase di maltempo dopo giorni quasi primaverili: in alcune regioni si passerà da temperature massime oltre i 20 gradi alla possibilità di neve in pianura, con un brusco calo delle temperature.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Nelle prossime ore il meteo sarà autunnale al Centro-Sud, con piogge anche forti sull’Alta Toscana, precipitazioni che non saranno nevose neanche sulle cime più alte degli Appennini. Al Nord resisterà uno scampolo di inverno con neve sulle Alpi oltre i 600-800 metri e con piogge moderate in pianura. Nella giornata di oggi, 17 gennaio, venti forti meridionali soprattutto al Centro-Sud.

Giovedì 18 gennaio segnerà un anticipo di primavera in alcune zone italiane, con 25 gradi in Sicilia, ma con oltre 20 gradi di massima anche in Puglia e Calabria e 18 gradi a Chieti. Venerdì 19, invece, è prevista un’irruzione di aria polare in ingresso dalla Porta della Bora: in giornata avremo l’arrivo di venti taglienti sul Nord-Est che porteranno un crollo termico, specie verso le adriatiche, e possibile neve in serata-notte fino in pianura tra Emilia-Romagna e Marche. Sarà un’irruzione che riporterà il pieno inverno.

Durante il weekend sono attese delle bufere di neve al Centro fino a quote di bassa collina: se la previsione venisse confermata potremmo avere fino a 70 cm di neve fresca sull’Appennino Centrale anche a quote collinari. Domenica 21, infine, il maltempo si attarderà solo al Sud, favorendo ampie schiarite al Centro-Nord con gelate molto intense. Sono previste minime fino a -7°C in pianura al Nord.