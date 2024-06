Metro Monte Po, circonvallazione chiusa al traffico: ecco giorni e orari

I lavori per l'apertura delle nuove stazioni

CATANIA – Su richiesta della Fce Circumetnea Metropolitana, da domani, mercoledì 12 giugno, parte della circonvallazione di Catania sarà chiusa al traffico per consentire indifferibili lavori per il collettore fognario, all’altezza della stazione metro Monte Po, in funzione dell’imminente apertura delle stazioni della metropolitana Fontana e Monte Po.

La tabella di marcia

Lo rende noto il Comune. Il cronoprogramma dei provvedimenti di circolazione prevede questa tabella di marcia: dalle 9 di mercoledì 12 giugno sarà chiusa al traffico via Felice Fontana, carreggiata Nord, dalla rotatoria di Monte Po in direzione Misterbianco per l’esecuzione dei lavori sino alla mezzeria dello spartitraffico centrale della Circonvallazione.

Come viabilità alternativa sarà resa disponibile al traffico la strada complanare di via Mezzocampo che dalla rotatoria di Monte Po bypasserà il tratto chiuso della circonvallazione.

Entro le 18 di venerdì 14 giugno, sarà riaperta al traffico l’intera carreggiata della circonvallazione in direzione Misterbianco; sabato 15 e domenica 16 giugno non si effettueranno lavori.

I lavori nell’altro senso

Lunedì 17 giugno, a partire dalle 7, inizieranno i lavori su via Felice Fontana carreggiata Sud, su una sola corsia alternata in direzione da Misterbianco verso Catania, rotatoria di Monte Po, e sarà garantita la viabilità su una sola corsia.

Venerdì 21 giugno, a partire dalle 18, è prevista la completa riapertura della carreggiata della Circonvallazione.

La Polizia municipale sarà presente per regolare i flussi di traffico e alleviare i disagi alla circolazione, favorendo la viabilità alternativa (San Giorgio, Tangenziale, uscita asse dei servizi e asse attrezzato).