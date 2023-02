Mezzo pesante centra il muro di cinta: incidente e tragedia sfiorata

E' accaduto nella tarda mattinata.

RAGALNA. L’incidente, autonomo, è avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo via Mongibello e prima dell’imbocco della strada “Canfarella”, da dove stava scendendo. Un mezzo pesante proseguendo in discesa sul suo senso di marcia, è andato letteralmente a franare sul muro di cinta che costeggia la strada finendo col cadere su di un fianco.

Proprio quell’incrocio è un tratto trafficassimo: un autentico miracolo che non sia stato centrato nessuno.

Un automobilista a bordo di Audi che si trovava “a tiro” del mezzo pesante ha fatto in tempo a sterzare evitando che venisse colpito in pieno.



Il traffico sull’arteria stradale è stato deviato: sono in corso le operazioni di recupero del mezzo e di ripristino della regolare viabilità. L’autista non avrebbe riportato gravi ferite.