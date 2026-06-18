 Miasmi a Priolo Gargallo, la procura di Siracusa apre un'inchiesta
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Miasmi a Priolo Gargallo, la procura apre un’inchiesta

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Si indaga per accertare se ci siano state violazioni delle norme ambientali
SIRACUSA
di
1 min di lettura

SIRACUSA – La Procura di Siracusa sta indagando sull’origine dei miasmi che ormai da diverse settimane imperversano nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo. Il procuratore Sabrina Gambino ha sottolineato che ci sono “accertamenti in corso” per accertare se ci siano state violazioni delle norme sulle emissioni industriali.

Oggi pomeriggio in Prefettura a Siracusa ci sarà un incontro nel corso della quale Arpa dovrebbe fornire una relazione sui risultati dei monitoraggi effettuati e saranno definite le misure da adottare nell’immediato.

I residenti hanno lamentato disagi e segnalato le molestie olfattive che si sono ripetute, ed hanno dato vita nei giorni scorsi anche una pacifica manifestazione di protesta.

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