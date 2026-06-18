Si indaga per accertare se ci siano state violazioni delle norme ambientali

SIRACUSA – La Procura di Siracusa sta indagando sull’origine dei miasmi che ormai da diverse settimane imperversano nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo. Il procuratore Sabrina Gambino ha sottolineato che ci sono “accertamenti in corso” per accertare se ci siano state violazioni delle norme sulle emissioni industriali.

Oggi pomeriggio in Prefettura a Siracusa ci sarà un incontro nel corso della quale Arpa dovrebbe fornire una relazione sui risultati dei monitoraggi effettuati e saranno definite le misure da adottare nell’immediato.

I residenti hanno lamentato disagi e segnalato le molestie olfattive che si sono ripetute, ed hanno dato vita nei giorni scorsi anche una pacifica manifestazione di protesta.