Mick Schumacher guiderà la Mercedes di papà Michael: ‘Sarà spettacolare’

Al Festival of Speed di Goodwood

Mick Schumacher guiderà la Mercedes W02 monoposto del 2011 di papà Michael. E lo farà al Festival of Speed di Goodwood, quest’anno in programma dal 14 al 16 luglio, nella tenuta del Duca di Richmond. La manifestazione richiama ogni anno nel West Sussex, in Inghilterra, piloti e Costruttori automobilistici da tutto il mondo.

Sarà un’emozione, un vero e proprio tuffo al cuore per gli appassionati della Formula1 e soprattutto per i tifosi del grande Michael Shumacher.

”Sarà spettacolare correre con l’auto del 2011 di mio padre, la W02, anche se si tratta solo di un breve percorso – ha detto Mick Schumacher -. Solo provare questa generazione di auto sarà fantastico! Sapere che ha corso con questa macchina la rende ancora più speciale e ci saranno molte emozioni in arrivo. Ho avuto la fortuna di guidare una delle sue Benetton e alcune delle Ferrari con cui ha corso, ma questa sarà la prima volta al volante di una Mercedes con cui ha guidato. Sono sicuro che ne uscirò con un grande sorriso stampato in faccia”.

Alla manifestazione, oltre a Schumacher Jn., è atteso anche il suo mentore, il grande amico Sebastian Vettel che scenderà in pista con una Williams FW14B e una McLaren MP4/8, appartenenti rispettivamente a due leggende del calibro di Nigel Mansell e Ayrton Senna. Entrambe le vetture fanno parte della collezione privata di Sebastian, e saranno alimentate con carburanti alternativi.