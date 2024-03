Le migliori 10 serie TV di Amazon Prime Video: The Bad Guy

I migliori titoli da non perdere

The Bad Guy è una serie TV italiana che ruota attorno alla vita di Nino Scotellaro. L’uomo è un pubblico ministero siciliano che ha dedicato la sua vita a combattere la mafia. La svolta avviene quando viene accusato e condannato per essere lui stesso un mafioso. La sua vita si capovolge e decide di vendicarsi diventando ciò che tutti credono sia.

Dopo la condanna, con nulla da perdere, Nino decide di mettere in atto un piano machiavellico per vendicarsi, trasformandosi nel “cattivo” in cui è stato ingiustamente trasformato. La serie The Bad Guy esplora le dinamiche del crimine organizzato e la lotta personale di Nino contro ingiustizie e corruzione​​​​​​.



