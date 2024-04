Le migliori 10 serie TV RaiPlay: L’allieva

L’Allieva, una serie televisiva italiana che cattura l’entusiasmo e le sfide professionali e sentimentali di Alice Allevi (interpretata da Alessandra Mastronardi), è tratta dai romanzi di successo di Alessia Gazzola. Alice, una specializzanda in Medicina Legale, unisce la sua goffaggine a una grande passione per la sua professione, trovandosi spesso a navigare tra le complessità della vita lavorativa e amorosa. Dotata di una notevole empatia verso le vittime, Alice ha intuizioni decisive che la guidano attraverso i casi più intricati, spesso risultando cruciale per la loro risoluzione.

L’allieva: trama e caratteristiche

Oltre a Mastronardi, il cast vanta la presenza di Lino Guanciale, che interpreta Claudio Conforti, e Dario Aita, nel ruolo di Arthur Malcomess, un personaggio dalla personalità spensierata e altruista, giornalista con il sogno di diventare reporter di guerra. La sua relazione con Alice inizia con una forte attrazione, ma si complica a causa della distanza e del tradimento di Alice con Claudio, creando un intricato triangolo amoroso che aggiunge spessore alla narrazione.

La serie introduce anche personaggi come Ambra Negri della Valle, interpretata da Martina Stella, una collega di Alice, che, nonostante sia innamorata di Claudio, entra in conflitto con Alice vedendola come rivale. La loro dinamica esplora la complessità delle relazioni interpersonali all’interno dell’ambiente lavorativo. Lara Proietti, un altro personaggio centrale interpretato da Francesca Agostini, sviluppa una profonda amicizia con Alice, offrendo momenti di leggerezza e supporto.

Paolo “Paolone” Macrì, interpretato da Emmanuele Aita, è un altro specializzando che diventa un grande amico di Alice, contribuendo alla trama con il suo affetto e le sue iniziative culinarie, dimostrando come la passione e gli interessi personali possano arricchire il contesto professionale.

La direzione artistica della serie è stata affidata a Fabrizio Costa, Lodovico Gasparini e Luca Ribuoli, che hanno sapientemente guidato il cast attraverso le tre stagioni della serie, trasmettendo con successo le emozioni, le sfide e le vittorie dei personaggi.

“L’Allieva” si rivela così un’affascinante miscela di dramma, mistero e romanticismo, arricchita da personaggi ben sviluppati e da trame che esplorano la vita professionale e personale nel campo della medicina legale, offrendo al pubblico un viaggio emozionante e coinvolgente attraverso le vicende di Alice Allevi e dei suoi colleghi​.



LE MIGLIORI SERIE TV RAIPLAY: SCOPRI LA CLASSIFICA