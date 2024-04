Le migliori 10 serie TV RaiPlay: Le indagini di Lolita Lobosco

Dopo un significativo periodo trascorso al Nord, il vicequestore Lolita Lobosco, interpretata dalla carismatica Luisa Ranieri, fa ritorno nella sua natia Bari. Affronta la sfida di dirigere una squadra esclusivamente maschile in un ambiente lavorativo dominato dagli uomini. Utilizzando la sua innata bellezza e fascino, Lolita non si limita a sfidare i pregiudizi ma cerca attivamente di affermarsi mantenendo fede a se stessa. Questa serie, disponibile su RaiPlay, trae ispirazione dai romanzi di successo di Gabriella Genisi e vanta nel cast nomi come Filippo Scicchitano, Lunetta Savino, Giovanni Ludeno e Bianca Nappi.

Le indagini di Lolita Lobosco: trama e caratteristiche

La trama si arricchisce di personaggi complessi e relazioni intricate. Raffaele “Lello” Esposito, uno dei poliziotti della questura interpretato da Jacopo Cullin, inizia sottovalutando Lolita per il solo fatto di essere donna ma imparerà a rispettarla profondamente. Marietta Carrozza, magistrato e migliore amica di Lolita interpretata da Bianca Nappi, è una figura chiave nel tentativo di rendere Lolita felice. La donna presenta alla protagonista Danilo Martini, un giovane giornalista con cui nasce un’intensa storia d’amore nonostante le loro differenze di età. Questa narrazione esplora non solo il lavoro investigativo ma anche la sfera personale di Lolita, inclusa la complessa relazione con il padre Nicola “Petresine” Lobosco, il cui passato ha un impatto profondo sulla sua scelta di carriera​.

La serie ha guadagnato popolarità e apprezzamento, tanto da essere rinnovata per più stagioni. Le riprese, avvenute in diverse location suggestive del Sud Italia come Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Fasano, e persino a Roma. La terza stagione è stata annunciata con le riprese che si sono svolte tra settembre e ottobre 2023, promettendo nuove entusiasmanti avventure per Lolita e la sua squadra​.

La colonna sonora, curata da Santi Pulvirenti e Tommy Caputo, aggiunge un ulteriore livello di profondità emotiva alla serie, con brani che spaziano da melodie intense a tracce più leggere e riflessive, contribuendo significativamente all’atmosfera delle scene.

Disponibile ora in DVD, “Le indagini di Lolita Lobosco” ha solidificato il suo posto nel cuore degli spettatori, diventando un punto di riferimento per le serie televisive italiane grazie alla sua capacità di mescolare dramma, intrigo, e questioni sociali con una narrazione avvincente e personaggi ben sviluppati. La serie è attualmente in streaming anche su PBS Masterpiece Amazon Channel, rendendola accessibile a un pubblico ancora più ampio.



