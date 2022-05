Migranti: 296 a bordo di Ocean Viking, anche un bimbo di 3 mesi

L'appello: "Dateci un porto".

ROMA – “Nonostante le numerose richieste alle autorità marittime, i 296 sopravvissuti sulla Ocean Viking, inclusi 49 minorenni (il più giovane ha 3 mesi) e 6 donne in gravidanza restano ancora senza soluzione per lo sbarco. Per quanto tempo ancora dovranno affrontare un ritardo così inaccettabile per mettersi in salvo?”. Così Sos Mediterranee in un tweet. La nave umanitaria si trova a poche miglia dalle coste orientali della Sicilia. I migranti a bordo, segnala la ong. “hanno segni visibili di ferite legate alla violenza. Molte storie condivise di abusi e violenze estreme in Libia. Durante le prime 200 consultazioni, l’équipe medica ha identificato i pazienti che necessitano di cure mediche a terra. Hanno urgente bisogno di un luogo sicuro”.