Migranti, fermo di 45 giorni per la nave Aurora di Sea-Watch

L'Ong ha anche denunciato atti di pirateria e colpi d'arma da fuoco

PALERMO – “La Prefettura di Agrigento ha comunicato il fermo amministrativo della nave Aurora di Sea-Watch per 45 giorni. La motivazione è che, per salvare le 44 persone bloccate sulla piattaforma Didon, non abbiamo messo al corrente dei nostri movimenti le autorità libiche. Le stesse che ci sparano addosso”. Lo comunica Sea-Watch Italia.

Migranti, fermata la nave di Sea Watch

Inoltre sul sito Sea-Watch, annuncia: “Dopo un minuzioso lavoro di ricostruzione dei fatti, l’ong Sea-Watch, insieme ai membri dell’equipaggio della Sea-Watch 5, ha presentato denunce penali in Germania e in Italia presso il tribunale di Roma contro la cosiddetta Guardia costiera libica – afferma – Durante un’operazione di soccorso in acque internazionali, il 26 settembre 2025, l’equipaggio della Sea-Watch 5 e le 66 persone soccorse sono state aggredite, minacciate ed è stato sparato un colpo d’arma da fuoco da una motovedetta libica”.

“Le denunce includono accuse gravi, tra cui quella di pirateria così come configurata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (Unclos) e dalla Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (Sua), come recepite dal codice della navigazione italiano e dalla legge 422/1989. Sea-Watch invita le autorità italiane e tedesche a indagare sul caso e a perseguire i responsabili”.