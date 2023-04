Migranti, in 500 alla deriva al largo della Libia: appello di Alarm Phone

La premier Meloni ha convocato per oggi un vertice di governo

1' DI LETTURA

ROMA – Cinquecento migranti sono in pericolo su un’imbarcazione sovraffollata partita dalla Libia e in balia del mare grosso. Altri 32 sono arrivati su un’isolotto vicino a Lampedusa e un elicottero è dovuto intervenire per recuperarli.

E’ in questo contesto che la premier Giorgia Meloni ha convocato per oggi un vertice di governo, mentre al Senato dovrebbe entrare nel vivo l’esame del nuovo decreto migranti. Alarm phone, che ha ricevuto l’Sos dei cinquecento, ha fatto sapere di avere avuto indicazione dal soccorso marittimo italiano di contattare Malta. “Chiediamo a tutte le autorità di far fronte alle proprie responsabilità ed intervenire senza ritardo” il suo appello.