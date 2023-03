Migranti, nuova tragedia sfiorata: naufragio a Lampedusa

Non sono stati riferiti dispersi in mare

LAMPEDUSA (AG) – Un barchino di 7 metri è naufragato in area Sar a largo di Lampedusa. A soccorrere 38 migranti, fra cui 11 donne e un minore, sono stati i militari della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Non sono stati riferiti dispersi in mare.

Dopo un primo soccorso, e sbarco, di 41 persone, i militari hanno soccorso le 38 persone finite in acqua dopo che l’imbarcazione, partita dalla Tunisia, sulla quale viaggiavano è colata a picco. Soccorsi – ed è stato il terzo sbarco a Lampedusa nel giro di pochissimo tempo – anche altri 45 migranti, fra cui 10 donne e 5 minori. Anche loro sono salpati da Sfax, in Tunisia, alle 5 di ieri.