Oggi altre 121 persone erano state soccorse in mare da Frontex e dalla Finanza

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Due migranti, uno con una frattura ad un piede e una donna incinta, sono stati trasferiti al poliambulatorio di contrada Grecale dopo lo sbarco di 20 persone, compresi cinque minorenni, al molo Favarolo, a Lampedusa.

A soccorrere il gommone di sei metri è stata una motovedetta danese dell’assetto Frontex. I migranti, originari di Burkina Faso, Camerun, Egitto, Eritrea, Etiopia, Mali, Sudan e Somalia, hanno riferito che, durante la navigazione, un peschereccio tunisino ha indicato loro la direzione per arrivare a Lampedusa. Gli egiziani hanno raccontato invece d’essere stati trasferiti da Zuwara, in Libia, a Sfax, in Tunisia, per essere imbarcati e partire con destinazione Italia.

Oggi 121 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che le motovedette dell’assetto Frontex e della Guardia di finanza hanno soccorso un barcone e un gommone salpati da Zuwara e Sabratha, in Libia. A bordo, 88 (fra cui 10 minori) afghani, bengalesi, egiziani e pakistani e 33 (1 donna e 5 minori) eritrei, sudanesi e somali.

