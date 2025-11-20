 Sbarco a Porto Empedocle: cinque migranti in ospedale
Migranti, sbarco a Porto Empedocle: cinque donne in ospedale

Due sono in stato di gravidanza, le altre sono ustionate
AGRIGENTO
AGRIGENTO – Cinque donne, fra i 50 migranti sbarcati ieri dalla nave ong Louis Michel a Porto Empedocle, sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

I soccorsi

Due sono in avanzato stato di gravidanza, altrettante hanno gravi ustioni sul corpo e una era in forte stato d’ansia. Il gruppo di somali, eritrei, siriani e sudanesi – composto da 26 donne, sei minorenni accompagnati e tre senza alcun familiare o conoscente – è stato soccorso dalla nave ong a cui è stato assegnato il porto sicuro di Porto Empedocle.

Disturbi fisici e disidratazione

La maggior parte dei migranti, al momento dello sbarco, presentava disturbi fisici e forte disidratazione.

