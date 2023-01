Migranti, sindaco di Pozzallo: “Tema sbarchi scomparso dalla Finanziaria”

Ammatuna: "Mai assalto alla diligenza è stato così indecente"

POZZALLO (RG) – Nella “Finanziaria Regione non c’è un cenno agli sbarchi, alla questione migratoria, nulla sul sostegno ai Comuni di frontiera che affrontano quotidianamente un fenomeno che ha dimensioni europee e mondiali”. Lo afferma il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, uno dei porti dell’isola ‘impegnati’ nell’accoglienza di migranti.

Ammatuna: “Grave che le Istituzioni non abbiano attenzione”

“La Sicilia è il territorio più esposto ed è grave – aggiunge – che le Istituzioni Regionali non abbiano nessuna attenzione per un tema, che per riconoscimento unanime, riveste grandissima importanza non solo per oggi, ma anche e soprattutto per i prossimi anni”.

“Imbarazzante la proposta di Finanziaria Regionale”

Secondo il sindaco di Pozzallo è “imbarazzante la proposta di Finanziaria Regionale approvata in commissione Bilancio che sarà incardinata in Assemblea nella giornata odierna” e sostiene che “mai assalto alla diligenza è stato così indecente”.

“La Sicilia vive un momento difficile di grave crisi economica – osserva Ammatuna – e logica vorrebbe che si approntassero dei provvedimenti in grado di dare un contributo alla rinascita economica e sociale della nostra martoriata isola. E invece si è costretti ad assistere all’umiliante spettacolo della spartizione delle poche risorse rimaste per accontentare tutti i parlamentari con emendamenti per: feste, mostre, festival, carnevale, fuochi pirotecnici, ecc….”.