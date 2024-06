La ragazza aveva attraversato sulla strisce, ora è in coma farmacologico

MILANO – Ha investito una ragazza e percorso oltre 300 metri con il corpo incastrato sotto l’auto. A fermarlo una pattuglia della polizia che l’ha incrociato per strada.

Il fatto si è verificato domenica 23 giugno intorno alle 22 in piazza Bausan a Milano. Le forze dell’ordine hanno notato spuntare le gambe della ragazza da sotto la macchina, dalla parte della ruota anteriore sinistra.

Con l’aiuto di alcuni passanti e residenti, gli agenti hanno sollevato la vettura – una Ford Fiesta – per liberare la vittima, una 24enne italiana, con profonde ferite e ingente perdita di sangue.

In attesa dell’arrivo dei sanitari, i poliziotti hanno recuperato una coperta e tamponato le ferite, e chiesto l’intervento di un’altra pattuglia per mettere al sicuro l’investitore, minacciato dalla folla che si era radunata attorno alla vettura.

La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda dove è stata sottoposta a intervento chirurgico ed è ricoverata in coma farmacologico in prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza è stata investita insieme a un’amica 30enne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Ricotti e via Mercantini. Nell’urto, la 30enne è stata sbalzata via dalla macchina mentre la 24enne è rimasta incastrata sotto l’auto.

L’investitore, un ragazzo italiano di 21 anni, residente in zona e risultato positivo all’alcoltest a cui l’hanno in seguito sottoposto i vigili, intervenuti per i rilievi. L’automobilista è stato denunciato.