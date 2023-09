Milano, ciclista travolta da un’auto finisce in ospedale in codice rosso

L'impatto in via Ascanio Sforza. Indagini della polizia locale

MILANO – Nuovo incidente a Milano con una ciclista rimasta gravemente ferita. Nel capoluogo si sono registrati cinque incidenti mortali che hanno riguardato ciclisti. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Ascanio Sforza. Una donna di 55 anni in bicicletta è stata investita da un’auto.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la donna procedeva nella stessa direzione della Toyota che l’ha travolta da dietro. Soccorsa da un’ambulanza, la donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sulla dinamica dell’incidente è al lavoro la polizia locale.