Molte delle ferite sono al viso

MILANO – Una donna di 62 anni è stata soccorsa, a causa delle gravi condizioni, in via Giuseppina Grassini a Bruzzano a Milano. La donna ha riportato numerose ferite, molte all’altezza del viso, provocate da un coltello ed è stata trasportata, in codice rosso, al Niguarda, in pericolo di vita, e subito sottoposta a un intervento d’urgenza.

La donna abita non molto lontano dalla zona dove è stata ferita. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e si sono concentrati sull’ex marito della signora, che sarebbe stato visto allontanarsi a bordo di uno scooter subito dopo l’aggressione.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo