Incidente mortale: la vittima è un bodyguard di 45 anni

La prima ricostruzione

E’morto un uomo di 45 anni rimasto ferito all’alba in un incidente avvenuto in corso Sempione a Milano tra due vetture e un mezzo dell’Amsa, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti.

La vittima, che era al volante di una Bmw, si chiamava Simone Bonino, bodyguard che aveva lavorato per Alberto Genovese, l’imprenditore condannato per le violenze e gli abusi di ‘Terrazza sentimento’. Secondo la prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale, il mezzo dell’Amsa ha urtato con la parte frontale il lato sinistro della Bmw che proveniva dalla sua destra.

Dopo l’urto la vettura è stata trascinata in avanti, abbattendo un semaforo e altra segnaletica verticale e terminando la corsa contro una seconda auto che proveniva dalla direzione opposta.