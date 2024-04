I carabinieri l'hanno rintracciato non molto distante dall'istituto

MILANO – Attimi di paura questa mattina, di mercoledì 24 aprile, in un istituto scolastico a Milano, zona Niguarda. Uno studente di 15 anni è stato bloccato da due insegnanti mentre cercava di entrare con un coltello da cucina. Il ragazzo ha avuto una breve colluttazione con i docenti che sono riusciti a disarmarlo. Il 15enne è riuscito a fuggire ma è stato bloccato dai carabinieri. Ora è in arresto per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei due insegnanti.

Tutto è avvenuto intorno alle 12. I due due insegnanti hanno visto il 15enne camminare con in mano un coltello e chiedere di una professoressa che in quel momento non era all’interno dell’istituto. I due docenti, sono intervenuti togliendo il coltello al ragazzo che, per divincolarsi, li ha colpiti con schiaffi e pugni per, poi, allontanarsi.

Subito è scattato l’allarme, i carabinieri si sono presentati con una pattuglia e hanno fermato il ragazzino a poche centinaia di metri di distanza. Uno dei due docenti è stato medicato al Niguarda in codice verde, l’altro ha rifiutato le cure.

Il giovane, che frequenta l’istituto, già in passato era stato segnalato per il suo carattere problematico. Non è ancora chiaro il motivo per il quale stesse cercando l’insegnante, se per minacciarla o se per aggredirla. Dopo averlo portato in caserma i carabinieri, d’intesa con la procura dei Minori, hanno deciso l’arresto.