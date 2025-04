Militello in Val di Catania è il Borgo più bello d’Italia 2025

Galvagno: "Il giusto riconoscimento a un territorio ricco di storia"

CATANIA – Militello in Val di Catania è stato proclamato Borgo più bello d’Italia 2025. “Si tratta di un riconoscimento molto importante che premia la bellezza e la storia di un luogo unico, già inserito tra i patrimoni dell’Umanità Unesco, e che rappresenta un esempio di coesione delle istituzioni che hanno lavorato insieme per raggiungere questo importante traguardo cui anche la nostra Associazione ha contribuito invitando tutti i comuni dell’Isola a sostenere la candidatura. I nostri complimenti vanno anche al sindaco Burtone per il contributo dato alla valorizzazione delle bellezze e delle potenzialità di un territorio straordinario”.

Lo hanno detto Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia.

“La vittoria di Militello in Val di Catania come Borgo dei Borghi 2025 rappresenta un risultato straordinario che rende orgogliosa tutta la Sicilia”. Lo afferma il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gaetano Galvagno.

“È il giusto riconoscimento – dichiara – a un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali, che oggi si afferma a livello nazionale grazie all’impegno della comunità locale e delle istituzioni. Il patrimonio barocco con i palazzi storici e le tante chiese, i musei e le cascate dell’Oxena sono solo alcuni degli elementi che rendono Militello un esempio virtuoso di come la valorizzazione dei borghi possa diventare leva di sviluppo turistico e culturale”.

“Rivolgo i miei complimenti – aggiunge – al sindaco on. Giovanni Burtone e al ministro Nello Musumeci, originario della cittadina del Calatino, per l’ottima campagna di promozione, ma un plauso speciale va soprattutto a quanti scegliendo di restare o addirittura ritornando a Militello hanno contribuito significativamente a questo successo che dimostra come gli investimenti sulla bellezza, sull’identità e sulle eccellenze locali sono sempre una scelta vincente. Ecco perché continueremo a sostenere i nostri borghi con politiche mirate, affinché diventino sempre più attrattivi, vivibili e protagonisti del futuro della nostra Isola”.