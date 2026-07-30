Minacce al ministro Nordio, la solidarietà del presidente Schifani

Il messaggio del governatore

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime “la propria solidarietà al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per le gravi intimidazioni di cui è stato destinatario”.

“Ogni richiamo alla stagione del terrorismo e ogni tentativo di condizionare l’azione delle istituzioni attraverso la violenza o la paura – dice il presidente – devono essere respinti con assoluta determinazione. La fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura è massima affinché i responsabili siano individuati rapidamente e assicurati alla giustizia”.