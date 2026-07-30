 Minacce al ministro Nordio, la solidarietà del presidente Schifani
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Minacce al ministro Nordio, la solidarietà del presidente Schifani

Ciclone Harry Irfis
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai.
AGGIUNGI
Il messaggio del governatore
PALAZZO D'ORLEANS
di
1 min di lettura

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime “la propria solidarietà al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per le gravi intimidazioni di cui è stato destinatario”.

“Ogni richiamo alla stagione del terrorismo e ogni tentativo di condizionare l’azione delle istituzioni attraverso la violenza o la paura – dice il presidente – devono essere respinti con assoluta determinazione. La fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura è massima affinché i responsabili siano individuati rapidamente e assicurati alla giustizia”. 

Leggi anche

“Kalashnikov e bombe paesà”: il boss, l’arsenale e la ragazza dell’Arenella

Nuovo stadio Renzo Barbera, trovata un’intesa tra Palermo Fc e Comune

L’Etna in eruzione, attività stromboliana ed emissione di cenere

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI