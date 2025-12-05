 Minacce anche tramite WhatsApp: braccialetto elettronico all'ex
Minacce con le “stories” di WhatsApp: braccialetto elettronico all’ex

L'incubo di una donna e la decisione del giudice
RAGUSA
di
RAGUSA – Il divieto di avvicinamento all’ex compagna e braccialetto elettronico per un uomo di 45 anni, residente a Vittoria, è stato emesso dal gip di Ragusa, che ha accolto la richiesta della Procura.

Le persecuzioni

Il provvedimento è stato notificato all’indagato dalla polizia. Nonostante gli ammonimenti ricevuti dopo la denuncia per maltrattamenti presentata dalla donna, l’uomo avrebbe continuato a perseguitarla con condotte moleste e minacciose, continui messaggi e storie su WhatsApp contenenti minacce di morte.

