Minacce e spari contro una saracinesca a Gela: arrestato un 17enne

L'operazione dei carabinieri del reparto territoriale

GELA – I carabinieri di Gela hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta nei confronti di un 17enne accusato di porto e detenzione illegale di armi e munizioni. Il provvedimento scaturisce da un episodio che risale al 17 novembre scorso, quando il minore, a seguito di una lite per futili motivi con un altro soggetto, si sarebbe armato di una pistola e a bordo di uno scooter – poi risultato rubato a Gela un anno fa – avrebbe esploso sei colpi di arma da fuoco calibro 7.65 contro la saracinesca del garage della vittima.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti, grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona. Nel corso di una perquisizione è stato trovato lo scooter utilizzato per compiere il rais e alcune munizioni dello stesso calibro nascoste nella tasca del giubbotto. Il 17enne, indagato anche per minaccia aggravata e ricettazione, è stato condotto presso il carcere per minorenni di Caltanissetta.