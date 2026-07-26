Minacce social, assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore

La protezione sarà attivata nei prossimi giorni

BOLOGNA – La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani nazionali, tra cui Corriere della Sera e Repubbblica. La protezione dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.

Il fiume di minacce degli hater sui social ha portato il sindaco negli uffici della Questura pochi giorni dopo avervi accompagnato i familiari di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi rivolti a Lepore anche alcuni inviati privatamente, e in un caso con l’indirizzo di una casa del primo cittadino. Sarebbero una decina i messaggi finiti nella querela-denuncia del sindaco.