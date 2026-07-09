Minardo (Fi): “Regionali, un’unica lista. Prepariamoci”

Le parole del commissario regionale

PALERMO- “Dobbiamo preparare Forza Italia alle prossime sfide, rafforzando l’organizzazione del partito, Comune per Comune”. Lo ha detto il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, che questa mattina ad Agrigento ha riunito nella segreteria provinciale del partito gli azzurri agrigentini. All’incontro hanno partecipato amministratori, eletti, dirigenti e militanti. Al centro della riunione la strategia politica e l’organizzazione di Forza Italia in provincia di Agrigento.

“Il punto di riferimento dei moderati”

“Vogliamo costruire un partito sempre più forte, più organizzato, più radicato e più capace di interpretare le esigenze dei siciliani — ha aggiunto Minardo —. Forza Italia deve essere sempre di più il punto di riferimento dei moderati: una comunità politica seria, credibile, aperta, capace di dare spazio al merito, alle idee e a una nuova classe dirigente. I giovani devono avere spazio e devono poter dare il loro contributo alla crescita del partito e della Sicilia”.

Forza Italia, unica lista

In vista delle prossime elezioni regionali, Minardo ha ribadito che “Forza Italia sarà presente con un’unica lista, forte, riconoscibile e competitiva, espressione del partito, dei territori e delle migliori energie che vogliono contribuire al progetto politico degli azzurri in Sicilia”. Sul piano organizzativo, Minardo, in attesa del naturale percorso che accompagnerà il partito ad un nuovo congresso provinciale, ha indicato la strada di una gestione collegiale del partito agrigentino su due livelli, con un direttivo coordinato dall’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo e un’assemblea degli iscritti, degli eletti e dei quadri. “Nelle prossime ore completeremo e ufficializzeremo l’assetto organizzativo provinciale, indicando i componenti del direttivo e chi presiederà l’assemblea”, ha concluso il commissario regionale degli azzurri.